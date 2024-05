Ragusa: operazione antidroga, arrestate 9 persone. Lo spaccio anche vicino alle scuole

Operazione antidroga dei carabinieri di Ragusa alle prime luci dell’alba. I militari hanno disarticolato un’altra rete di spacciatori attivi sia nel capoluogo che in provincia. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, tutte ragusane di età compresa tra i 24 ed i 37 anni. Tre di loro sono stati condotti in carcere, mentre altri quattro sono agli arresti domiciliari. Due sono sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

LO SPACCIO ANCHE VICINO ALLE SCUOLE

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con un caso anche di estorsione. Alcuni di loro sono coinvolti in reati aggravati dallo spaccio vicino a istituti scolastici e coinvolgimento di minorenni.

Le indagini hanno documentato numerose cessioni di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, hashish e cocaina, avvenute nel centro storico del capoluogo ibleo. Le modalità di operare dei pusher sono risultate simili a quanto riscontrato nelle precedenti indagini, con cessioni sia a domicilio che in luoghi isolati.

Inoltre, durante l’operazione, sono stati eseguiti tre arresti in flagranza di reato e sequestri di stupefacenti e materiale per il confezionamento della droga per un valore stimato oltre 30 mila euro.

La Procura della Repubblica Iblea ha richiesto al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa l’emissione delle misure cautelari personali, approvando appieno le risultanze investigative dei Carabinieri.

Complessivamente, sono stati denunciate anche altre 5 persone per gli stessi reati, e sono state individuate oltre 330 cessioni di sostanza stupefacente e più di 68 acquirenti.

© Riproduzione riservata