I giochini non ancora pronti di Scoglitti presi d’assalto dai bambini. Un appello ai genitori

A Scoglitti sono stati presi letteralmente d’assalto i giochi per bambini che sono stati installati in piazza Sorelle Arduino. E se da una parte fa sicuramente sicuramente piacere vedere i bambini tornare a giocare in piazza, dall’altro lato, purtroppo, l’amministrazione comunale di Vittoria fa presente che i lavori per l’installazione dei nuovi giochi non sono ancora terminati.

E’ l’assessore ai lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, a rivolgere un appello ai genitori

“Mi trovo costretto a lanciare un appello di cui avrei preferito senz’altro fare a meno. Non voglio insegnare niente a nessuno ma, allo stesso tempo, non possiamo fare a meno di notare atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con la tutela dei beni comuni. Ed ecco perché occorre intervenire”.

I lavori sono ancora in fase di completamento e per questo erano recintati con apposite fettucce rosse. “Non possiamo sempre pensare che ci voglia l’agente di polizia locale a fare rispettare le regole perché noi da soli non ne siamo capaci. Altrimenti, è una sconfitta per tutti. Occorre un senso di collaborazione nella tutela delle cose che ci permetta di migliorare e di guardare al futuro con auspici migliori rispetto a quelli attuali”.

Sul posto, poi, sono intervenuti i vigili urbani che hanno fatto allontanare chi aveva “invaso” le aree interdette perché non ancora complete.