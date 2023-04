Gli studenti dell’Agrario di Scicli premiati a Catania al concorso regionale “Il PSR con i giovani”

Un fiume in piena con l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” di Scicli che, con l’indirizzo di studi del Tecnico agrario, si è aggiudicato il primo e secondo premio del concorso “Il PSR con i giovani”. Un concorso indetto dalla Regione siciliana al quale gli studenti lavorano fin dall’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 che si avvia a conclusione. Una scuola superiore di eccellenza che rappresenta il meglio dell’istituzione in provincia e nell’isola.

La premiazione si è tenuta a Catania. Staccato il pass per Bruxelles dove i primi classificati vanno per 5 giorni a spese della Regione.

Nella città etnea ci sono andati gli studenti della scuola superiore sciclitana accompagnati dal preside Enzo Giannone e da alcuni docenti. Un successo nel successo per un istituto che è riuscito negli anni a ritagliarsi un suo spazio nel panorama scolastico provinciale e regionale e che ha “formato” giovani professionisti capaci di operare nel settore agricolo oggi orientato a nuove forme di coltivazioni e produzioni.

Il Preside Enzo Giannone:

“Veramente bravi gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario – afferma il preside Giannone – alla giornata conclusiva del concorso di idee “ Il PSR con i giovani” promosso dalla Regione Siciliana. Impegnati, dallo scorso mese di settembre ad oggi, i nostri studenti e gli stessi docenti in una serie di attività formative, visite aziendali. E’ stato preparato anche un prodotto comunicativo per promuovere, in un’ottica europea, il territorio siciliano, la sua agricoltura, le sue potenzialità di crescita e la sua grande capacità di innovare. Ancora una volta Scicli c’è, con la sua scuola ed i suoi ragazzi. Il primo ed il secondo premio hanno un significato: la scuola agraria è al top in Sicilia. Per i ragazzi un viaggio premio a Bruxelles. E’ stato un risultato davvero eccezionale”.