Giornata sacerdotale mariana per il clero della Diocesi di Noto

Incontro mariano oggi per tutto il clero della Diocesi di Noto. Il vescovo Rumeo ha incontrato, nel santuario diocesano Maria SS. Scala del Paradiso patrona della Diocesi, il clero diocesano per celebrare la giornata sacerdotale mariana. Un incontro nel segno del “Magnificat” per il ministero sacerdotale e per le famiglie. “Poiché il Magnificat è un poema intessuto coi fili della Parola di Dio – esorta il vescovo Rumeo – attraverso il nostro Magnificat quotidiano, come Maria, siamo chiamati a intessere relazioni con il Signore e con gli altri fondate non su sterilità ma sulla fecondità della Parola. Solo in questo modo, le relazioni saranno vere, il ministero sarà autentico e la lode diventerà perenne. Pure noi abbiamo la possibilità di imitarla: prolungare, cioè, anche con il canto, il nostro ‘si’ a Dio”.

La meditazione iniziale per Mons. Rumeo è stata l’occasione per presentare la bellezza della visita della Vergine Maria alla cugina Elisabetta.

“La Chiesa cammina insieme a Maria – ha detto davanti ai sacerdoti della diocesi – come lei verso la cugina, così noi, senza essere pigri nello zelo, ci affrettiamo verso le esigenze del mondo. Occorre portare la gioia nella vita degli altri; chi sa fare questo porta gioia anche per se stesso e trova senso pieno anche il ministero”. Il Vescovo ha esortato a intonare sempre con gioia e fiducia il canto di ringraziamento al Signore, proprio come ogni giorno, nella preghiera vespertina, viene intonato il canto del Magnificat. Vescovo, presbiteri e diaconi si sono soffermati, poi, per un momento di adorazione eucaristica, al termine del quale è stato recitato, proprio ai piedi dell’immagine della Patrona della Diocesi, l’Atto di affidamento alla Vergine Maria Scala del Paradiso che il vescovo Salvatore Rumeo ha composto in occasione della giornata sacerdotale mariana.