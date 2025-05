Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi. Per Vittoria c’era Giulia Pantò

La scuola incontra le istituzioni. Una delegazione vittoriese con alunni e docenti ha partecipato alla giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi, che è stato ospitato a Sala d’Ercole, presso la sede dell’assemblea regionale siciliana.

Per Vittoria ha partecipato il sindaco dei ragazzi Giulia Pantò. La delegazione vittoriese era guidata dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino e dalla docente Adriana Minardi dell’Istituto comprensivo “Gianni Rodari- San Biagio”. «È stato un momento significativo – spiega l’assessore Francesca Corbino – di incontro e confronto per le giovani generazioni, permettendo loro di vivere un’esperienza formativa e di crescita. Attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze nella vita democratica, si è rafforzato il valore della partecipazione sociale e del senso di comunità, elementi imprescindibili per una società più consapevole e inclusiva. La giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi ha rappresentato un importante tassello di questo percorso educativo».

