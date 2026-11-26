Giarratana Volley a Gela per dare continuità: sabato la sfida all’Ecoplast

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Dopo il colpo contro Palermo, il Giarratana Volley va a caccia della prima vera striscia positiva. Sabato 28 novembre, alle 18, i rossoblù giocano in trasferta al Pala Livatino di Gela contro l’Ecoplast Volley Gela, nella settima giornata del campionato di Serie B, girone H. Lo annuncia la società in una nota.

La squadra allenata da Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo arriva alla sfida dopo il 3-1 di sabato scorso contro quella che fino a quel momento era la vice capolista del torneo. Un successo che ha pesato in classifica, ma soprattutto nella testa del gruppo: ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive e restituito fiducia a uno spogliatoio che ne aveva bisogno.

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I numeri raccontano una squadra a ridosso della zona alta. Il Giarratana è settimo con 9 punti dopo cinque gare, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Di fronte troverà un’Ecoplast ferma a 6 punti, che punterà sul fattore campo per risalire. Una partita che, in una classifica così corta, può spostare parecchio.

Il presidente Salvatore Pagano chiede di non accontentarsi. «La prestazione della scorsa settimana ci ha dato risposte molto importanti – sottolinea –. Dopo due battute d’arresto consecutive avevamo bisogno di una reazione e la squadra l’ha fornita con determinazione, carattere e qualità. Adesso, però, non dobbiamo fermarci. La classifica è molto corta e ogni partita può fare la differenza».

Per Pagano il successo con Palermo deve essere un inizio, non un traguardo: «Il campionato sta dimostrando un grande equilibrio. La vittoria ottenuta contro una delle squadre più accreditate deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Vogliamo dare continuità ai risultati e continuare il percorso di crescita intrapreso da questo gruppo».

Due settimane fa, a Bronte, era arrivato invece il secondo stop di fila (qui la cronaca). Il calendario ora offre una trasferta insidiosa, contro un avversario che ha bisogno di punti quanto i rossoblù. A Gela il Giarratana si gioca la possibilità di trasformare una buona serata in un passo avanti vero.

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