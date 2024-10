Gemellati i circoli AUSER di Ragusa e Trapani

Il gemellaggio tra i circoli AUSER della provincia di Ragusa e quelli di Trapani si è concretizzato al termine di una gita sociale, con una cerimonia tenutasi nella Casa del Volontariato e delle Culture Ce.S.Vo.P di Petrosino. La delegazione ragusana, composta da 55 soci dei circoli di Ragusa, Vittoria, Ispica e Modica, era guidata dal Presidente Provinciale Salvatore Garofalo e dalla Vicepresidente Enza Pelligra. La rappresentanza trapanese era invece guidata dal Presidente Provinciale AUSER Franco Coppola, con i presidenti dei circoli di Marsala e Petrosino.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi soci AUSER delle due province, che hanno condiviso momenti di convivialità, socializzazione, e uno scambio di doni e targhe ricordo. Durante la serata, sono stati offerti biscotti tipici trapanesi preparati dai volontari di Petrosino e dolci alla mandorla tipici della zona degli Iblei.

Oltre alla cerimonia, il gruppo proveniente da Ragusa ha trascorso tre giorni di turismo sociale e culturale visitando Marsala, Trapani ed Erice, accompagnati dai volontari AUSER di Marsala.

Durante la serata del gemellaggio, si sono susseguiti gli interventi dei Presidenti provinciali Garofalo e Coppola, con la partecipazione della Presidente del Ce.S.Vo.P della Sicilia Occidentale, Giuditta Petrillo, che ha evidenziato l’importante contributo dei volontari AUSER, soprattutto durante la pandemia. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’artista Rosita Maltese per il piatto in ceramica donato a Ragusa e al volontario Vincenzo Coppola per il suo contributo alla buona riuscita dell’evento.

