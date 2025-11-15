Frigintini in piena emergenza atteso ad Augusta: contro l’Atletico Megara una sfida ad alta tensione

Sarà un Frigintini rimaneggiato quello che domani pomeriggio scenderà in campo al “Megarello” di Augusta per affrontare l’Atletico Megara nell’ottava giornata del campionato di Promozione – girone D. Il tecnico Ciccio Di Rosa dovrà fare i conti con assenze pesanti tra infortuni e squalifiche, ma la squadra è pronta a stringere i denti in una delle trasferte più insidiose della stagione.

Sfida delicata per entrambe: Megara e Frigintini vogliono rialzarsi

Nonostante la classifica la collochi a metà graduatoria, l’Atletico Megara è una formazione costruita per lottare nelle zone nobili. Il momento non è dei migliori, ma i neroverdi puntano a invertire la rotta davanti al proprio pubblico e a rilanciarsi in zona playoff.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e la gara di Augusta assume i contorni di un crocevia importante: ambizioni diverse, ma necessità comune di tornare a fare punti.

Cultrera: “Sarà dura, ma siamo cresciuti. Pronti a battagliare”

A presentare la sfida è Stefano Cultrera, che conferma il clima di concentrazione del gruppo:

“Sarà una partita dura, non ci aspettiamo nulla di diverso. Vogliamo confermare le buone prestazioni e dare continuità al lavoro fatto. Il terreno in terra battuta penalizza un po’, ma ci siamo preparati anche per questo.”

Nonostante la giovane età della rosa, Cultrera sottolinea come la squadra abbia acquisito maggiore maturità nelle ultime settimane.

“Rispetto all’inizio abbiamo fatto passi avanti importanti. Sono qui per dare una mano ma anche per crescere con loro. Il Megara giocherà al massimo, noi non dovremo sottovalutare nulla e combatteremo fino alla fine.”

Direzione di gara e orario

La partita sarà diretta da Diego Franco di Acireale, assistito da Elena Sedda e Simone Sorace della sezione AIA di Catania.

Calcio d’inizio alle 14:30 al campo “Megarello” di Augusta.

