Vittoria del Frigintini Calcio

I rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica sbancano il “Megarello” di Augusta e collezionano il quarto successo pieno consecutivo. Grande soddisfazione per i dirigenti e per il gruppo calciatori che, finalmente, vedono i risultati premiare il potenziale della squadra, ma allo stesso tempo fa aumentare il rammarico per quello che doveva essere e non è stato. “L’organico della squadra -afferma il presidente Salvatore Colombo- era stato scelto dal nostro direttore sportivo Giammarco Covato con l’obiettivo di arrivare fra le prime cinque squadre del girone e disputare i play off per la promozione. Con questi ultimi successi la quinta posizione è stata raggiunta, ma il ritardo di punti rispetto alla seconda classificata (oltre dieci punti) non ci permette di disputare gli spareggi.

Con il recupero di tutti gli infortunati e indisponibili il gruppo ha dimostrato di poter competere con tutte le migliori squadre e questo non fa che aumentare il rammarico”. Il match con il Megara è stato affrontato con serenità ma allo stesso tempo determinazione per essere un arbitro imparziale per le squadre della bassa classifica ancora impegnate nella lotta per la salvezza. Dopo una prima fase di studio al 28’ il Frigintini passa in vantaggio con Matteo Fusca. Il Megara tenta la reazione ma la difesa rossoblù ha trovato l’assetto giusto e non dà spazi agli attaccanti locali. Sono invece quelli rossoblù a fare male e al 38’ Orazio Caccamo trova e sfrutta la possibilità del raddoppio. I locali si sbilanciano e ancora Caccamo al 42’ realizza la doppietta e il 3-0 per il Frigintini. Poco prima del riposo il 4-0 lo sigla Davide Calabrese, a dimostrazione di una netta superiorità che il Megara non è riuscito a contenere. Nel secondo tempo l’undici di Samuele Buoncompagni si limita a controllare il gioco e senza subire pericoli porta a casa il successo con un successo netto e mai in discussione, che vale il quinto posto in classifica generale.



Queste le formazioni:

MEGARA 0

FRIGINTINI 4

Megara Augusta: Casertano, Santonocito, Intelisano, Ingargiola (46’ C. Carpinteri), Aleo, Cardile (46’ Fichera), Palazzolo, La Ferla, Drago (46’ Amara), S. Carpinteri, Sollano. All. Saro Monaca

Frigintinii: Caruso, Monopoli (80’ Gugliotta), Assenza (66’ Blando), Fusca, Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Buscema, Caccamo (75’ Yusypenko), Calabrese (59’ Ruscica), Giurdanella (69’ Tumino). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Daniele Parisi Sezione Aia di Acireale. Assistenti: Matteo Damantino e Santi Campisi (Sez. Aia Catania)