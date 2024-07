L’Asd Ragusa Calcio organizza un raduno per tutti i giovani appassionati in vista della stagione 2024-2025

L’Asd Ragusa Calcio invita tutti i giovani appassionati a partecipare ai raduni organizzati per la riorganizzazione del settore giovanile in vista della stagione 2024-2025. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare a far parte di un club che milita in Serie D e indossare la maglia azzurra.

I raduni si terranno il 2 agosto alle 17 presso lo stadio Gianni Biazzo (ex Enal) di via Archimede. Sono invitati a partecipare:

Gli Under 17, nati negli anni 2008 e 2009.

Gli Under 15, nati negli anni 2010 e 2011.

Per partecipare al raduno, è sufficiente contattare il numero 334.2716848 e fornire la propria adesione.

© Riproduzione riservata