Esordio vincente per il nuovo allenatore del Vittoria, Nicola Terranova.

di Francesca Cabibbo – Esordio vincente per il nuovo allenatore del Vittoria Nicola Terranova. Una rete del difensore Giuseppe Sferrazza, capitano della squadra, è bastato per permettere al Vittoria di battere l’Aci Sant’Antonio, una squadra che lotta per evitare la retrocessione.

Partita carica di tensione fin dai primi minuti per l’importanza della posta in palio per le due formazioni, che si sono affrontate a viso aperto. L’Aci Sant’Antonio si è schierato con una formazione molto equilibrata puntando ad una difesa attenta che non lasciava molti spazi agli attaccanti biancorossi. Nella ripresa, al sesto minuto, il bel gol di Sferrazza, non nuovo a delle performance importanti anche sottoporta, ha dato la svolta alla partita. Da quel momento il Vittoria ha giocato con più tranquillità e si sono visti sprazzi di bel gioco. L’Aci Sant’Antonio però ha onorato il campo disputando una buona partita. In classifica il Vittoria fa un passo avanti e si piazza al quarto posto, complice anche la battuta d’arresto di due avversarie dirette, Nebros e Milazzo. Nella gara di oggi, le due squadre pareggiano per uno a uno e si annullano a vicenda. Questo ha consentito il sorpasso del Modica, che oggi è a quota 50, con un punto in più dell’ex capolista Milazzo. Il Vittoria ora è a sei punti dalla vetta e la speranza si riaccende. Il Vittoria punta comunque al migliore risultato possibile anche in vista dei play off.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata