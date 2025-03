Modica Calcio inarrestabile: vittoria a Palazzolo e primato consolidato in campionato

Il Modica Calcio continua a dominare il Girone B del campionato di Eccellenza Siciliana, consolidando la sua posizione di leader con una vittoria cruciale sul campo del Palazzolo. Questo successo rafforza le ambizioni della squadra nella corsa verso la promozione.

Analisi della Partita: Palazzolo vs. Modica Calcio

La trasferta a Palazzolo si preannunciava insidiosa, ma il Modica ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e determinazione. Con una prestazione convincente, la squadra ha saputo imporsi sugli avversari, mettendo in mostra un gioco organizzato ed efficace. Questa vittoria non solo aggiunge tre punti fondamentali alla classifica, ma rappresenta anche un segnale forte alle dirette concorrenti.

Situazione Attuale del Campionato

Grazie a questo risultato, il Modica Calcio mantiene la vetta della classifica con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La squadra ha segnato 47 gol e ne ha subiti 18, evidenziando un attacco prolifico e una difesa solida. Il Milazzo segue al secondo posto con 52 punti, rendendo la lotta per la promozione diretta ancora aperta. Le prossime giornate saranno decisive per determinare chi avrà la meglio in questo avvincente duello al vertice.

Prospettive per il Modica Calcio

Il calendario delle prossime partite vedrà il Modica impegnato in sfide chiave che potrebbero definire il destino della stagione. La squadra dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a esprimere il calcio di qualità mostrato finora. La determinazione e la coesione del gruppo saranno elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo della promozione. foto di repertorio

© Riproduzione riservata