Santa Croce e Giarratana: il futuro della sanità territoriale parte dalle Case della Comunità

Giovedì 2 aprile 2026, alla presenza della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, saranno inaugurate due nuove Case della Comunità, frutto degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e garantire servizi di prossimità ai cittadini.

La prima cerimonia si terrà alle ore 10 a Santa Croce Camerina, nella struttura di via Giuseppe Di Vittorio. A seguire, alle ore 12, sarà inaugurata la Casa della Comunità di Giarratana, in via Calatafimi 4. Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione di autorità civili, militari e religiose.

Si tratta di Case della Comunità di tipo Spoke, ricavate dalla riconversione di ex poliambulatori, destinate ad ospitare servizi sanitari e socio-sanitari come Continuità assistenziale, Consultorio familiare, 118, Punto Unico di Accesso e Medicina specialistica ambulatoriale. Nella sede di Giarratana sarà presente anche l’Ufficio Igiene.

Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici, con il rifacimento degli impianti elettrici e di climatizzazione, la sostituzione degli infissi esterni e la rifunzionalizzazione degli spazi. A Santa Croce Camerina, il finanziamento complessivo è stato di 884.389,95 euro, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto e dell’adeguamento della copertura. Per Giarratana, il finanziamento ammonta a 933.599,24 euro. Il responsabile unico del procedimento per entrambe le opere è il geometra Giorgio Frasca.

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