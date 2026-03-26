Campionato FIGC di calcio a 5, A.S.D. Chiaramontani conquista la Serie C2 tra applausi e assenze istituzionali

L’A.S.D. Chiaramontani ha conquistato la vetta del campionato FIGC di calcio a 5, raggiungendo la storica promozione in Serie C2 per la stagione 2026/2027. Un traguardo di grande valore, frutto di impegno, costanza e serietà dimostrati dai giocatori durante tutta la stagione.

La società desidera esprimere un sentito ringraziamento ai propri atleti, sottolineando come la determinazione dei ragazzi non sia mai venuta meno, nemmeno di fronte a difficoltà logistiche significative. Per tutto il campionato, infatti, la squadra non ha potuto disputare gare casalinghe a Chiaramonte Gulfi, dovendo giocare “in trasferta” presso impianti sportivi di altri comuni del territorio.

Sport e territorio: un traguardo storico tra difficoltà e mancanza di strutture

Nonostante la mancanza di strutture sportive idonee nel comune di Chiaramonte Gulfi, l’A.S.D. Chiaramontani ha mantenuto un rendimento eccezionale, dimostrando come la passione e il sacrificio possano superare ostacoli logistici. Questa carenza infrastrutturale rappresenta tuttavia un limite significativo per lo sviluppo dello sport locale e per la valorizzazione dei giovani talenti.

A corollario del successo sportivo, però, non sono mancate delusioni. Domenica scorsa, in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Billona presso il Palazzetto dello Sport di Comiso, nessun rappresentante istituzionale ha partecipato nonostante gli inviti ufficiali rivolti al sindaco e ai consiglieri comunali.

Determinazione e futuro: pronta la Serie C2

L’assenza delle istituzioni non ferma la società, già al lavoro per programmare il prossimo campionato regionale di Serie C2. L’A.S.D. Chiaramontani prosegue il suo percorso con la consueta passione, nella speranza che il valore dello sport e dei sacrifici dei propri ragazzi venga finalmente riconosciuto dalla comunità e dalle istituzioni locali.

Questo storico risultato rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la società, ma per l’intera comunità di Chiaramonte Gulfi, dimostrando che talento, impegno e resilienza possono portare a grandi traguardi anche in contesti difficili.

© Riproduzione riservata