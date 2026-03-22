Lo Scicli calcio vince sul Megara. Una vittoria 2-1 che è ossigeno puro.

di Pinella Drago – Il battesimo del nuovo tecnico Peppe Betto è stato festeggiato con una gran bella vittoria, 2-1 contro il Megara, che ha portato ancora una volta lo Scicli sul gradino superiore a quello in cui è posizionato il Frigintini. I tre punti sono stati utili a fare distanziare i cremisi dai modicani anche se si rimane nella zona a rischio, quella dei play-out. Un campionato, quello di Promozione nel suo girone D, che per gli sciclitani è stato tutto in salita. La squadra, nella decima giornata di ritorno, è scesa in campo motivata dalla presenza del nuovo tecnico Peppe Betto, che ha preso il posto dell’uscente Angelo Tasca e che ha fatto da motore psicologico per l’undici e per le panchina cremisi. La salvezza diretta oramai sembra improbabile ma è chiaro che i play-out non sono proibitivi.

Ad un primo tempo pimpante è seguita una seconda frazione di gioco un po’ sbiadita.

A segnare, nel primo tempo, è stato Matteo Fusca: l’attaccante non si è lasciato intimorire dalla porta avversaria ed ha insaccato il pallone fra i due pali. Nel secondo tempo sono arrivate prima le reti di Fichera del Megara che hanno portato la partita sul risultato dell’1-1 e di Interliggi“ dopo che ha fatto salire in cattedra lo Scicli consegnandogli una bella vittoria. “Una partita preparata bene – ha commentato così la vittoria dello Scicli il direttore generale Giuseppe Puglisi – l’approccio è stato quello giusto. I ragazzi hanno risposto a tono e trascinati dall’incitazione del pubblico hanno chiuso con un bel risultato. Il gol preso al secondo tempo ha fatto soffrire i nostri ragazzi che, alla fine, hanno saputo reagire trovando il gol della vittoria”.



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