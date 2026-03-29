Il Ragusa torna in zona pericolo: sconfitto dal Savoia viene risucchiato nei play out

Il Ragusa torna in zona pericolo. Sconfitto in Campania dal Savoia (doppietta di Guida, su rigore nel primo tempo e su azione nel secondo tempo), la squadra di Gaetano Lucenti viene risucchiata nuovamente in zona play out.

La Vibonese, che batte fuori casa il Lamezia nel derby calabrese, guadagna punti importanti per la classifica e scavalca il Ragusa.

Il Ragusa dovrà cercare i punti che servono per la salvezza nelle ultime cinque gare di campionato: non sarà facile poiché si tratta di gare impegnative, contro formazioni che come il Ragusa affidano alle ultime giornate le sorti del proprio campionato. Che la trasferta di Torre Annunziata fosse quasi proibitiva lo si sapeva, ma è nelle due domeniche precedenti, quando il Ragusa non è stato capace di capitalizzare il turno casalingo, che si sono persi punti importanti. Ma la squadra, che ha iniziato il campionato in una situazione difficilissima, ha dimostrato di avere carattere e potrà metterlo a frutto nelle ultime decisive giornate del campionato.

Il prossimo anno, il neo-promosso Modica sarà in serie D. E sarà avvincente poter guardare le due squadre disputare il campionato nazionale. I tifosi lo aspettano e aspettano dal Ragusa l’ultimo miracolo stagionale.

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