Terza Categoria Ragusa: trionfo New Erea, beffato il Vittoria F.C. nello scontro diretto

Si chiude con un finale al cardiopalma la stagione regolare del campionato di Terza Categoria, girone ragusano. A festeggiare la promozione diretta in Seconda Categoria è la New Erea, protagonista di una rimonta straordinaria nello scontro diretto contro il Vittoria F.C., che vede sfumare sul più bello il sogno aggancio.

Scontro diretto decisivo: partita spettacolare e ribaltone finale

L’ultima giornata, disputata domenica 29 marzo, metteva di fronte le prime due della classe in una sfida che valeva un’intera stagione. Il Vittoria F.C., distante appena tre punti, aveva un solo risultato a disposizione: vincere per agganciare la vetta e forzare lo spareggio promozione.

La gara si accende sul finire del primo tempo, quando Scrofani porta avanti i padroni di casa al 46’. Nella ripresa il raddoppio firmato da Stimolo al 17’ sembra indirizzare definitivamente il match. Ma la New Erea non si arrende.

A riaprire i giochi è Ivan Fumia, che accorcia immediatamente le distanze. La pressione ospite cresce e trova il meritato pareggio con Cordoba. Nel finale arriva il colpo decisivo: Osakue completa la rimonta e firma il 2-3 che consegna alla New Erea una vittoria pesantissima e la promozione diretta.

Classifica finale: New Erea in Seconda Categoria

Con questo successo, la New Erea chiude il campionato al primo posto con 43 punti, staccando definitivamente il Vittoria F.C., fermo a quota 37. Un epilogo che premia la continuità della capolista e lascia grande rammarico alla formazione vittoriese.

Alle spalle delle prime due si piazzano Motia Futura con 32 punti e Niscemi N.G. a quota 31, seguite dal Real Calcio Monterosso con 28 punti, squadre che accedono alla zona play-off promozione.

Gli altri risultati dell’ultima giornata

L’ultimo turno ha registrato anche altri risultati significativi. Il Real Calcio Monterosso supera a tavolino il Real Ragusa, mentre il Niscemi N.G. ottiene i tre punti senza giocare contro il Pozzallo U21. Vittoria netta del Motia Futura, che travolge il Borgo B Vittoria con un pesante 7-0. Sospesa invece la sfida tra Modica Calcio U21 ed Esasport.

Classifica marcatori: duello Fumia-Stimolo

Grande equilibrio anche nella classifica cannonieri, che si chiude con un ex aequo in vetta. A condividere il titolo di capocannoniere sono Ivan Fumia della New Erea e Daniele Stimolo del Vittoria F.C., entrambi autori di 15 reti stagionali.

Un duello che ha rispecchiato perfettamente la lotta al vertice tra le due squadre protagoniste del campionato.

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