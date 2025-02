Calcio giovanile, il portiere del Vittoria Cristian Malandrino convocato nella rappresentativa siciliana

Un portiere del Vittoria convocato nella rappresentativa regionale juniores. Cristian Malandrino entra a far parte del team regionale delle giovanili.

Il secondo portiere del Vittoria, originario di Comiso, cresciuto nella Fair Paly Comiso e poi approdato alla Game Sport Ragusa, è uno dei protagonisti della stagione biancorossa. Nonostante la giovane età, appena 17 anni, ha già disputato alcune gare da titolare e si è fatto notare per le sue eccezionali prestazioni tra i pali.

All’inizio dell’anno malandrino era stato convocato anche nella rappresentativa giovanile nazionale per il sud che si era radunata a Catanzaro, nell’ambito del Progetto Giovani LND, insieme ai migliori under 17 e under 19 delle regioni Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ora una nuova convocazione, stavolta nella rappresentativa regionale. Cristian Malandrino è tra i giovani più promettenti del Vittoria e sta dando il suo apporto anche in prima squadra, con buoni risultati.

