Il quasi derby tra Vittoria e Mazzarrone: squadre pronte per la sfida cruciale

È un quasi derby. Vittoria e Mazzarrone si affrontano domani domenica 2 marzo al campo comunale “Pietro Anastasi” di Mazzarrone.

Meno di 20 chilometri separano le due città i cui territori confinano pur se si trovano in due province diverse. Due città che hanno molto in comune per primo la produzione dell’uva: uva da tavola a Mazzarrone e uva da mosto per produrre il celebre Cerasuolo, a Vittoria.

Sul terreno di gioco della città dell’uva domani scenderanno in campo due squadre con obiettivi e programmi diversi. Il Vittoria si trova in zona play off, in lotta per la promozione, anche se il traguardo del primato in campionato sembra diventare sempre più lontano. Per il successo finale nel torneo, verosimilmente, si confronteranno Modica e Milazzo. Il Vittoria ha cambiato l’allenatore, per la terza volta in questa stagione. A guidare questo rush finale del campionato sarà Nicola terranova, un allenatore dal pugno di ferro che chiede e pretende dai suoi atleti lavoro e serietà.

Il Mazzarrone è in zona play out e dopo un inizio difficile e con un punto di penalizzazione, è riuscito a risalire la china e a rimettersi in carreggiata per un possibile traguardo salvezza. E domenica scorsa la squadra giallorossa è riuscita nell’impresa di battere la Polisportiva Gioiosa, conquistando tre punti importanti per la classifica.

All’andata, al “Gianni Cosimo” di Vittoria, prevalsero i biancorossi con il risultato di 3 – 0. Nel Vittoria mancherà Diallo, squalificato.

Per la gara di domani il Mazzarrone ha previsto la “giornata giallorossa”. Le tessere di socio sostenitore e gli ingressi omaggio non saranno validi.

