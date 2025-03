Successo del Vittoria nel quasi derby contro il Mazzarrone: i biancorossi al terzo posto

Un gol di Esposito, uno di Dosa Santos e il terzo siglato da Lucarelli. Con tre reti il Vittoria chiude la pratica Mazzarrone e guadagna tre punti importanti per la classifica.

La gara odierna tra Mazzarrone e Vittoria, tra le squadre di due città che distano appena venti chilometri, pur facendo parte di due province diverse, ha sancito il rilancio del Vittoria. La gara si è messa subito bene per il Vittoria a segno nella prima azione di gioco, al primo minuto, con Esposito e capace di raddoppiare un quarto d’ora dopo con Dos Santos. Prima del riposo il Mazzarrone ha accorciato le distanze con Cosendey, ma nella ripresa ancora il Vittoria ha messo al sicuro il risultato al quarto minuto con Lucarelli. Poi si è giocato in scioltezza, con il Mazzarrone che ha comunque onorato il campo e che ha provato fino alla fine a ribaltare il risultato.

Nella gara di Mazzarrone un ruolo decisivo hanno avuto i tifosi che numerosi hanno seguito la squadra. A fine partita i giocatori sono andati a salutare i tifosi sotto gli spalti.

Con i tre punti conquistati al “Pietro Anastasi” di Mazzarrone il Vittoria fa un importante passo avanti in classifica e sale al terzo posto con 47 punti, alle spalle del Milazzo, che ha perso una settimana fa la vetta della classifica e che nell’anticipo di ieri ha pareggiato in casa contro la Leonzio. Sempre nell’anticipo di sabato le altre due inseguitrici, Nebros e Real Avola hanno parteggiato nello scontro diretto e questo ha avvantaggiato proprio il Modica, che ha incrementato il suo vantaggio sul Milazzo e il Vittoria, che nelle ultime settimane ha ripreso a correre. L’esordio del nuovo allenatore Nicola Terranova è coinciso con due successi di fila e un deciso rilancio in classifica. Ora il Vittoria, con 47 punti, è a sei punti di stanza dal Modica e a tre punti dal Milazzo e occupa la terza posizione, essendosi lasciato alle spalle le altre squadre del lotto di testa, Nebros e Real Avola.

Nel prossimo turno, lo scontro diretto tra le prima due, Modica e Milazzo, potrebbe dire una parola decisiva per il campionato e il Vittoria tornerà a giocare in casa contro la Polisportiva Gioiosa. Potrebbe essere ancora un turno favorevole, ma non si potrà dormire sugli allori. Molto si deciderà anche nel turno successivo, quando il Vittoria si recherà in trasferta a Milazzo. Sarà una gara che riporterà purtroppo alla memoria i disordini della gara di andata prima dell’inizio della gara, poi terminata sul risultato di parità.

