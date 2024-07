Lo Scicli C.R. Calcio si potenzia. Nuovi giocatori alla corte dell’allenatore Peppe Rosa ma anche riconferme

La dirigenza ha annunciato oggi nuovi ingaggi e riconferme. Giovani calciatori di valore che arrivano anche da campionati superiori. E’ stato lo stesso Salvatore Barravecchia, direttore generale dei cremisi, a dare i nomi. In porta arriva Emmanuel Mangione: prelevato dal Mazzarrone in Eccellenza assumerà il ruolo di portiere. Una figura che era indispensabile dopo la squalifica, fino a tutto il mese di ottobre dell’ex portiere Gabriele Fidone. A “sposare” il progetto di rinascita dello Scicli C. R. calcio anche Giuseppe Brullo: classe 2005 centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Vittoria, per poi maturare esperienze in Eccellenza a Comiso, in Promozione a Vittoria e la scorsa stagione a Santa Croce da dove è stato chiamato ad indossare la casacca cremisi. Fra una provata esperienza in Promozione ed una altrettanta in Eccellenza dovrebbe essere una pedina importante nell’organico. Oggi la firma anche del riconfermato Pierpaolo Incatasciato, classe 2006, che già lo scorso anno era in forza allo Scicli mostrando le sue importanti doti in campo. Nuovo acquisto per il terzino Daniele Guarrella, classe 2006, di cui si parla un gran bene: ha maturato esperienze con i campionati allievi regionali under 17 con la Young Pozzallo. Nuovo acquisto per Lorenzo Scivoletto, nato e cresciuto nel vivaio della scuola calcio Modica Airone, ha giocato poi nella Juniores della squadra rossoblu del Modica.

Fra nuova dirigenza e nuovi giocatori lo Scicli C.R. calcio si prepara ad un campionato di prestigio.

La nuova dirigenza è composta dal presidente Franco Occhipinti, dal direttore sportivo Saro Scollo e dal direttore generale Salvatore Barravecchia. Angelo Massari svolge il ruolo di “supervisore della società”. Del team dirigenziale fanno parte Peppe Incatasciato imprenditore di Pozzallo e Claudio Minauda imprenditore di Scicli. Il progetto di rilancio dello Scicli ci sta tutto. “Attorno alla costruenda nuova squadra ed alla nuova dirigenza vediamo tanto entusiasmo – afferma il direttore generale Salvatore Barravecchia – entusiasmo arrivato anche dagli ultras che, in maniera spontanea, hanno fatto un lavoro di pulizia dello stadio Scapellato. Sono stati realizzati anche dei lavori all’interno dell’impianto sportivo. Guardiamo ad una nuova era per lo Scicli C.R. calcio nella speranza di un giocare un campionato, in Promozione, ai massimi livelli”.

