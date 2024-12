Calcio Eccellenza, il Vittoria sconfitto dalla Jonica, scivola al quarto posto

Ancora una battuta d’arresto per il Vittoria, sconfitto fuori casa sul campo della Jonica FC, con il risultato di 3-2. La formazione biancorossa, guidata in panchina da Renato Mancini, non vince ormai da quattro gare consecutive. Ha pareggiato con Milazzo e Leonzio, ha perso in Coppa Italia mercoledì scorso contro l’Avola ed è stata sconfitta anche oggi.

La gara era iniziata bene per il Vittoria, subito in gol al primo minuto con Ivan Agudiak. La squadra di casa è stata sorpresa dall’azione fulminea della formazione biancorossa, concretizzata subito dall’attaccante. Ma passano pochi minuti e la Jonica ristabilisce la parità con un bel gol di Do Santos. E proprio Do Santos sale in cattedra e diventa il protagonista assoluto della partita perché – nell’arco di appena 22 minuti, va a segno per ben tre volte, portando il risultato sul 3 a uno per i locali. Il Vittoria accusa il colpo, tenta di reagire, si rende protagonista di belle giocate, ma la palla non supera la linea di porta. Bisogna aspettare il 21’ del secondo tempo per andare in gol, ancora con l’ottimo Agudiak. Sul 3-2 il Vittoria sente rinascere la speranza, prova ad attaccare ancora, ma la retroguardia avversaria fa buona guardia e il risultato non cambia. Nel giorno in cui anche Città di Avola e Milazzo, le altre due battistrada del torneo, concludono sul pari la loro sfida, si avvantaggia il Modica che ha battuto l’Aci Sant’Antonio per quattro a zero.

La classifica

I risultati di oggi muovono profondamente la classifica. Il Modica vittorioso guadagna il secondo posto, alle spalle del Milazzo. Il Vittoria scivola al quarto posto, superato anche dall’Avola. La Jonica, vincendo contro il Vittoria, si allontana dalla zona pericolo. Da segnalare anche la prima vittoria del Mazzarrone contro il Misterbianco, conquistata peraltro fuori casa. Con i tre punti conquistati, il Mazzarrone lascia l‘ultimo posto in classifica.

Uno sguardo anche alla classifica cannonieri dove svetta Flavio Carioca Do Santos, autore della tripletta che oggi ha permesso il successo contro il Vittoria. Per lui 10 gol al suo attivo, uno dei quali realizzato su rigore. Al secondo posto c’è proprio il vittoriese Ivan Agudiak, con sette gol segnati, tutti su azione. Molti dei giocatori che si trovano ai primi posti nella classifica cannonieri sono stranieri, ormai sempre più presenti anche nei campionati minori. Anche questo uno specchio del torneo.

