La Sicilia ospita il Torneo delle Regioni: attesa per l’avvio nel Ragusano

Manca ormai poco all’evento sportivo dell’anno in Sicilia. Per la prima volta nella sua storia, l’isola ospiterà il Torneo delle Regioni, la più importante rassegna nazionale di calcio giovanile, giunta alla 61ª edizione. Un’occasione unica per tutto il movimento sportivo regionale e un traguardo prestigioso per il calcio dilettantistico.

L’evento vedrà in campo le selezioni regionali Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23 femminile, a cui si affiancherà anche la nuova edizione eSport, segno dell’attenzione all’innovazione da parte del comitato organizzatore.

Anche la provincia di Ragusa sarà protagonista, ospitando i gironi delle rappresentative di Calabria, Molise, Puglia e Liguria, che si sfideranno sui campi in erba sintetica di Ragusa e Siracusa. Il match inaugurale si terrà sabato 13 aprile alle 9.30 allo stadio comunale di Pozzallo, con la sfida Liguria – Calabria (Under 15), seguita dalle altre categorie e da eventuali spareggi nel corso della giornata.

La fase finale del torneo si disputerà nella splendida cornice di Taormina, a coronamento di una manifestazione che punta non solo sulla competizione sportiva, ma anche su inclusione sociale, rispetto, fair play e sviluppo territoriale.

“Un sogno che si realizza – ha dichiarato Sandro Morgana, presidente LND Sicilia – grazie alla crescita dell’impiantistica regionale. Oggi possiamo accogliere un evento di caratura nazionale e internazionale che porterà benefici concreti, tra cui oltre 10.000 pernottamenti e una spinta significativa all’indotto economico locale”.

Grande impegno anche da parte della delegazione Figc di Ragusa, guidata dal delegato Gino Giacchi, che coordina un importante sforzo organizzativo insieme al suo staff: “È una grande e bella responsabilità – afferma Giacchi –. Per la delegazione ragusana è un onore essere parte attiva di un torneo così importante, che rappresenta una vetrina per il territorio e una straordinaria occasione di confronto e crescita per le nostre società sportive”.

