Play off Eccellenza, ecco come funziona, Vittoria e Modica al rush finale

Per Vittoria e Modica inizia l’avventura dei play off. Il Vittoria, terzo in classifica, affronterà in casa il Città di Avola. Il Modica, secondo classificato, che ha distanziato di 10 punti la Nebros, non disputerà il primo turno dei play off e accede di diritto alla fase successiva. Aspetterà la vincente tra Vittoria e Città di Avola.

L’attenzione di domenica prossima è dunque interamente su Vittoria e Avola. Sarà una gara ostica per la squadra biancorossa che ha nell’Avola la sua bestia nera. Nella gara di ritorno del campionato l’Avola è riuscito a violare il “Gianni Cosimo” per 2 – 1. In più, l’Avola è riuscito nell’impresa di eliminare il Vittoria dalla Coppa Italia. Sarà quindi una gara difficile e proibitiva. Il Vittoria avrà il vantaggio del fattore campo, ma la storia recente ha dimostrato che proprio sul terreno dei biancorossi il Città di Avola è riuscito a fare bene.

L’allenatore Nicolò Terranova avrà tutti i giocatori a disposizione. Dovrà dosare le forze e scegliere i giocatori in forma migliore. Ma il meccanismo ad eliminazione diretta costringerà tutti a un cambio di mentalità.

Il Vittoria attraversa un buon momento di forma, ha superato alcune fasi difficili del campionato e con la guida dell’allenatore Nicolò Terranova ha ottenuto sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella ininfluente di domenica scorsa contro l’Imesi Atletico Catania. Con un ruolino di marcia assolutamente positivo attenderà la sfida di domenica prossima, sapendo di poter contare sul vantaggio del fattore campo. Si disputerà una gara unica. In caso di pareggio si disputeranno i tempi supplementari. Al termine dei supplementari, se dovesse permanere un risultato di pareggio, sarà il Vittoria a passare il turno, in virtù della migliore differenza reti.

La vincente tra Vittoria e Avola affronterà il Modica, che accede di diritto al secondo turno dei play off e, in virtù della classifica, avrà il vantaggio del fattore campo e avrà a disposizione due risultati su tre. Dopo un eventuale pareggio nei tempi supplementari conquisterebbe il passaggio del turno e l’approdo alla fase nazionale. La vincente dei play off del girone B (Una tra Modica, Vittoria e Avola) affronterà la vincente del girone della Basilicata. Da quest’ultimo scontro, uscirà la squadra che affronterà la gara finale, contro la vincente dello scontro Campania A / Calabria.

La fase finale dei play off impegnerà le squadre fino al 15 giugno. Sarà un vero e proprio mini campionato in cui ogni gara, ogni domenica, sarà uno scontro ad eliminazione diretta, che potrà sancire l’eliminazione o il passaggio al turno successivo.

© Riproduzione riservata