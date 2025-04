Il Milazzo vince il campionato di Eccellenza. Modica e Vittoria disputeranno i play off

di Francesca Cabibbo – Il Milazzo conquista il campionato di Eccellenza. Vince la classifica del girone B della Sicilia e conquista la promozione in serie D.

Modica, Vittoria, Città di Avola e Nebros, le altre squadre che hanno lottato per la vetta, disputeranno i play off. Nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza arriva il verdetto tanto atteso. Il Modica aveva già compromesso il campionato nella penultima giornata e nell’ultima giornata il verdetto è rimasto immutato. Il Milazzo batte fuori casa la Jonica , il Modica vince per 2 – 0 sul terreno della Rosmarino, con i gol realizzati cda due stranieri: Ebanilson Viegas e Lucas Marcelo Idoyaga.

Il Vittoria, invece, fallisce l’ultimo appuntamento con il suo pubblico. Tra le mura amiche è costretto a lasciare l’intera posta in palio all’Imesi Atletico Catania. Un finale triste per una squadra che nelle ultime undici giornate era stata protagonista di una cavalcata entusiasmante con risultati quasi strepitosi. È crollato alla fine, con l’unica sconfitta dell’era di Nicolò Terranova.

La classifica vede il Milazzo al primo posto con 66 punti, il Modica chiude a 64 punti, con un bottino molto alto e il Vittoria, oggi sconfitto, si ferma a quota 60. In coda, retrocede il Misterbianco, mentre Mazzarrone, Jonica, Città di Sant’Antonio e Real Siracusa Belvedere si disputeranno nei play out la permanenza in Eccellenza.

Per Modica e Vittoria, ci sarà la coda dei play off: un terno al lotto per conquistare un unico posto per la promozione. Sarà una coda di campionato avvincente e carica di attese.



