Verso la conclusione del campionato di Eccellenza. Vittoria e Modica disputeranno i play off ?

Il Milazzo si avvia a vincere il campionato di Eccellenza e a conquistare la promozione in serie D. I mamertini hanno 63 punti, due in più del Modica – che domenica scorsa si è fatto fermare sul pari casalingo dalla Polisportiva Gioiosa – e del Vittoria che, con il nuovo allenatore Nicolò Terranova, ha inanellato una serie di successi, interrotti da un solo pareggio, proprio sul campo della capolista Milazzo. Il Vittoria ha risalito la china, si è portato a ridosso delle prime, ma non è bastato. Il Milazzo non si è mai fermato.

Manca una giornata al termine e il Milazzo, che guida la classifica con 63 punti, ha ormai quasi la promozione in tasca, anche se la matematica non dà ancora la certezza. Il Modica ha 61 punti e il Vittoria 60.

Il Milazzo chiude fuori casa, con una partita non facile, contro la Jonica, che con la classifica attuale ha conquistato la salvezza, ma che non vuole rischiare di essere risucchiata nella zona play out. Il Modica chiude fuori casa contro il Rosmarino, che ha due punti di vantaggio sulla zona play out. Il Vittoria chiude in casa contro l’Atletico Catania.

Se non ci saranno sorprese il Milazzo si avvia a vincere vil campionato e alle sue spalle Modica, Vittoria, Città di Avola e Nebros disputeranno i play off. Poche volte il campionato è stato avvincente come in questa stagione. Cinque squadre hanno fatto il vuoto alle loro spalle, dominando il torneo e le altre hanno lottato per la permanenza in Eccellenza, con alcune squadre più invischiate, fin dall’inizio del torneo, nella bassa classifica.

Domenica prossima, salvo sorprese dell’ultima ora, il campionato si concluderà. Se due squadre dovessero concludere appaiate in vetta, si andrebbe a uno spareggio, con gara unica.

La Pasqua ha imposto due turni di riposo e le squadre sono pronte per il rush finale. Poi si dovranno attendere i play off, una vera e propria lotteria per un solo posto tra le squadre di quattro regioni. Un finale di stagione che promette ancora vibranti emozioni.

