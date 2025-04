A Vittoria il calcio scende in campo per la solidarietà

Lo sport si fa strumento di solidarietà e speranza. Domenica 13 aprile 2025, alle ore 15:30, lo Stadio Comunale “Gianni Cosimo” di Vittoria ospiterà l’evento benefico “Una partita per la solidarietà”, un’iniziativa che vedrà protagoniste sul campo le squadre Football San Vincenzo Sicilia e Football Club Vittoria ASD.

Promossa dalla ODV Società di San Vincenzo de Paoli – Coordinamento Regione Sicilia – Consiglio Centrale di Vittoria, con il sostegno del Comune di Vittoria e la partecipazione di numerosi partner locali, la manifestazione punta a trasformare il calcio in un’occasione di aiuto concreto, mettendo al centro il valore della comunità e dell’impegno sociale.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a due progetti ad alto impatto sociale: “Una bici per andare a lavoro”, per sostenere chi ha bisogno nel raggiungere il posto di lavoro, favorendo mobilità e autonomia; “Aiutiamo i bambini a vedere bene il futuro”, pensato per offrire supporto ai più piccoli con difficoltà visive, garantendo loro controlli e strumenti ottici adeguati.

Un pomeriggio di sport e solidarietà, dunque, che promette di unire famiglie, appassionati di calcio e cittadini attorno a valori condivisi di inclusione, partecipazione e vicinanza verso chi vive situazioni di disagio.

“Sarà una domenica di festa, ma soprattutto un momento di riflessione e vicinanza – sottolineano gli organizzatori –. Lo sport può davvero essere un ponte tra le persone e una leva straordinaria per generare cambiamento nella vita di chi ha più bisogno”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per riempire gli spalti e contribuire a una causa nobile, in cui ogni biglietto acquistato rappresenta un piccolo gesto capace di fare una grande differenza.

