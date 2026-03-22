Al Vittoria il quasi derby contro il Mazzarrone, un campionato trionfale si chiuderà al secondo posto

Il quasi derby tra Vittoria e Mazzarrone sorride ai biancorossi: due gol di Russotto e uno di Solomon regalano il meritato successo al Vittoria che, con questo risultato, mette al sicuro il secondo posto. Non c’è ancora la certezza matematica, ma con sette punti di vantaggio sul Città di Avola, oggi sconfitto dal Melilli, il Vittoria può guardare con fiducia alla conclusione del torneo.

Nella giornata il cui la Messana torna alla vittoria (sei gol rifilati al Palazzolo nell’anticipo di sabato) si rifà sotto il Viagrande che torna alla vittoria e scavalca il Mazzarrone in zona play off. La classifica che va dal secondo al quinto posto si scriverà solo nelle ultime giornate.

Il Vittoria, dunque, si conferma, ancora una volta, squadra di tutto rispetto. Vince per tre a zero e, senza qualche distrazione in più tra ottobre e novembre, i biancorossi avrebbero potuto dare filo da torcere al Modica, che però è quassi sempre risultato vincitore negli scontri diretti.

Intanto, nel giorno della seconda sconfitta stagionale del Modica, trafitto nel finale dall’Acquadolcese dopo una gara condotta in vantaggio, il Vittoria accorcia le distanze e si porta a 12 punti dal Modica. La classifica ora sorride e il Vittoria potrà concludere nel migliore dei modi il campionato.

(foto di repertorio)

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