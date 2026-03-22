Un pari casalingo per il Ragusa, successo solo sfiorato contro la Vigor Lamezia

Un pari casalingo per il Ragusa. La squadra allenata da Gaetano Lucenti puntava al risultato pieno contro la Vigor Lamezia, in una gara che se non è uno scontro diretto poco ci manca.

Il Ragusa era passato in vantaggio con un gol del giovane Giacomo Sinatra, ma non è riuscito a contenere la reazione degli ospiti che hanno continuare ad attaccare e che, con merito, sono riusciti a ottenere il pareggio.

I tre punti avrebbero dato serenità al Ragusa che in questo momento si trova fuori dalla zona play out e se il campionato finisse oggi avrebbe conquistato la salvezza. Ma l’insidia è dietro l’angolo, anche perché nelle ultime partite il Ragusa dovrà affrontare delle partite importanti. E la prima insidia sarà domenica prossima quando il Ragusa dovrà affrontare una trasferta quasi proibitiva sul campo del Savoia, una delle prime forze del campionato. Sul proprio terreno la squadra campana lascia pochi punti.

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