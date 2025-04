Ultima gara per il Modica Calcio. Giocherà contro la Rosmarino

Ultima gara della stagione per il Modica Calcio, dopo una lunga cavalcata la formazione di Pasquale Ferrara si trova al secondo posto nel Girone B di Eccellenza e si giocherà fino ai minuti finali il tutto per tutto in una domenica che promette emozioni.

La gara di Acquedolci sarà fondamentale e il gruppo rossoblu ci arriva al completo, con l’assenza del solo Mollica. Qui si deciderà il futuro di entrambe le formazioni con il Modica impegnato nella lotta di vertice e la Rosmarino alla ricerca di punti che possano decretare una salvezza matematica al triplice fischio. Entrambe le formazioni, dunque, dovranno dare il tutto per tutto sfruttando le proprie doti e ogni singolo elemento che possa far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte, a fine gara, poi, si guarderanno i finali degli altri campi e la classifica definitiva.

Solo allora si tireranno le somme di questa stagione e si lavorerà sui prossimi passi da affrontare. Intanto ecco l’elenco dei convocati per la partita prevista Domenica 27 Aprile alle 16:30 presso il Comunale “Latteri-Scafiddi” di Acquedolci: Portieri: Floridia, La Licata, Pontet. Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi. Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari. Attaccanti: Cappello, Arquin, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata