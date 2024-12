Il Vittoria Calcio in trasferta contro la Jonica

Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. Nel girone B il Vittoria sarà impegnato nella trasferta contro la Jonica FC, squadra di santa Teresa Riva. Si gioca nello stadio di Bucalo. È una gara di cartello, una gara importante. Il Vittoria, al secondo posto in classifica a pari merito con l’Avola, è reduce dalla brutta sconfitta in Coppa Italia maturata proprio contro l’Avola. Una sconfitta di misura, maturata grazie a un solo gol segnato dall’Avola, mentre il Vittoria non è riuscito a concretizzare le tante occasioni che la squadra era riuscita a creare. Nulla è perduto perché il Vittoria potrà recuperare nella gara di ritorno del 20 dicembre contro l’Avola. Sarà una gara in salita perché il Vittoria porta con se il fardello negativo di una sconfitta casalinga, ma il Vittoria ha tutte le potenzialità per ribaltare il risultato.

Intanto, si torna al campionato, con la gara contro la Jonica, che potrà servire a ridare fiato alle ambizioni della società biancorossa e del nuovo allenatore Renato Mancini.

Per la seconda giornata consecutiva i tifosi non potranno servire la loro squadra, in virtù del divieto di trasferta per quattro giornate che ha colpito sia i tifosi del Vittoria che del Milazzo dopo i disordini di due settimane fa.

