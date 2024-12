Lo Scicli vince il derby con il Frigintini e chiude il girone di andata lasciando la zona play out di Promozione

Cinque reti che danno ossigeno ad una squadra alle prese con una rinascita affidata alla cura del nuovo mister Saro Monaca che sta riuscendo, partita dopo partita, a fare uscire il meglio che i cremisi hanno in corpo. Con il Frigintini, gara disputata ieri al “Ciccio Scapellato” valevole per la 13° giornata del girone D del campionato di Promozione, è stata una partita da incorniciare. I tre punti raccolti, grazie alla vittoria con i modicani di mister Tasca, fanno uscire dalla zona play out la squadra dando ossigeno alla stessa ed alla società che ha investito, in termini economici, per fare tornare a Scicli i tempi d’oro del calcio. Per il presidente Francesco Occhipinti e per il direttore sportivo Saro Scollo un sospiro di sollievo. Lo stesso per giocatori ed allenatore. Il lavoro del nuovo tecnico Saro Monaca (arrivato alla corte cremisi dopo le dimissioni del primo designato Peppe Rosa) sta dando i risultati sperati. Risultati stanno arrivando anche dalla “spinta” degli ultras locali. Nella partita di ieri pomeriggio il tifo da stadio, al “Ciccio Scapellato” di Jungi, è tornato a farsi sentire. Tre rigori e due gol, tre palle insaccate dall’attaccante Simone Drago (dieci gol all’attivo che lo pongono al secondo posto fra i calciatori dopo Amaya del Niscemi che guida la classifica dei marcatori) incaricato dei tiri dal dischetto. Le altre due reti sono arrivate dai due giovani calciatori argentini, Olivera e Cejas. Ora il campionato si ferma. Si torna in campo il prossimo 4 gennaio. Nella stadio sciclitano è atteso il Gela, nella prima gara di ritorno: sarà un incontro impegnativo dopo il risultato di 4-0 in favore dei gelesi nella gara di andata. In questa parentesi di riposo potrebbe arrivare qualche sorpresa dal calcio mercato. Ma i vertici della nuova società cremisi sono abbottonati pur lasciando sperare in qualche nuovo innesto.

