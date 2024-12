Tre calciatrici dello Scicli passano il primo turno di selezione della Rappresentativa regionale di Eccellenza. Sconfitta, 6-0, con il Vittoria nel campo del Vizzini

Una domenica in chiaroscuro per le ragazze del presidente Francesco Occhipinti. Tre delle quattro di esse, Martina Drago, Luisa Criscione e Paola Mormina, chiamate per la selezione della Rappresentativa regionale in vista del Torneo delle Regioni 2024-2025 hanno passato il primo stage che si è tenuto lo scorso 28 novembre nel campo sportivo di Santa Venerina in provincia di Catania. Ora si attende il secondo stage già fissato per il prossimo 5 dicembre al Comunale Calascibetta in provincia di Enna. Le calciatrici dello Scicli calcio femminile si stanno facendo notare tant’è che un folto gruppo è stato chiamato per la selezione volta a formare la Rappresentativa regionale. Se questa è la notizia positiva, un po’ meno è lo scivolone, preso nel campo di Vizzini nella giornata di ieri, nella gara con il Vittoria calcio femminile valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza femminile girone B. Un 6-0 in favore delle vittoriesi la dice lunga su una gara da dimenticare. Per le ragazze del DS Saro Scollo è stato un handicap l’infortunio della giovane che ha influenzato negativamente il corso della partita. Con il morale in caduta libera non sono riuscite a recuperare. Sei le reti per il Vittoria calcio, tre di Ragona, due di Cataldi ed una di Malizia. Nonostante la sconfitta lo Scicli rimane in seconda posizione con 11 punti dopo l’Unime Messina mentre il Vittoria sale a 6 punti,

La selezione per comporre il mosaico della nuova Rappresentativa regionale del campionato di calcio di Eccellenza prosegue.

In prima battuta sono state quattro le calciatrici cremisi ad essere state convocate per la selezione, Martina Drago, Paola Mormina, Luisa Criscione ed Emilia Zammitti. Gli occhi dei preparatori atletici della Rappresentativa regionale sono caduti sulle prime tre che andranno venerdì a Calascibetta. “Stiamo vivendo una fare importante della nostra preparazione – afferma Martina Drago – è un’esperienza che ci stimola ad andare sempre più avanti, ad impegnarci. La fiducia che ci sta dando la società dello Scicli è di grande aiuto. Per me che sono arrivata in questa squadra, quella dello Scicli calcio femminile, è un impegno nuovo perchè la mia esperienza calcistica è stata interamente dedicata al calcio a cinque. Il calcio ad un undici è un po’ più difficile ma sto cercando di ben figurare e di impegnarmi al massimo per non deludere chi, come i dirigenti della società, ha voluto puntare su di me”. Di grande aiuto nel team dirigenziale sta arrivando da un’attenta Angela Guccione che, portando avanti gli insegnamenti del padre, il farmacista Bartolo Guccione presidente storico dello Scicli, si sta rivelando una dirigente preparata ed equilibrata, di grande aiuto per un gruppo che vuole crescere e puntare in alto. Per fare ciò la società cremisi sta valutando e lavorando per rafforzare la squadra con nuovi innesti che potrebbero venire con l’apertura del nuovo appuntamento del calcio mercato. Nelle foto la calciatrice Martina Drago e la squadra.

