Play off Eccellenza: il Vittoria vince la sfida con l’Avola. Domenica prossima è scontro con il Modica

di Francesca Cabibbo – Il Vittoria si aggiudica il primo turno dei play off di Eccellenza. La gara tra la squadra allenata da Nicolò terranova e il Città di Avola si è conclusa con il risultato di 1 – 1. Il Vittoria conquista il passaggio del turno grazie alla migliore situazione in classifica, dove si è piazzato al terzo posto, davanti al Città di Avola, quarto.

Gara avvincente, con uno stadio strapieno e tantissimi tifosi venuti a sostenere la squadra ospite. Una vera festa di sport con gli spalti dove si viveva il clima delle grandi occasioni. Era la gara decisiva, a fine campionato, per due squadre che hanno disputato un ottimo torneo, sempre sostenuti dalle loro tifoserie. Tra Città di Avola e Vittoria era una gara aperta, senza nessun favorito della vigilia. Il Vittoria aveva dalla sua il vantaggio del fattore campo e il fatto di poter contare su due risultati su tre, cosa che è diventata decisiva. Il risultato finale è 1 – 1 e consente al Vittoria di passare il turno. I gol tutti nel secondo tempo: in vantaggio per primo il Città di Avola con Rechichi. Sul Comunale “Gianni Cosimo” cala il silenzio. I tifosi però si riprendono subito e continuano ad incitare la loro squadra. E Il Vittoria non si tradisce: trova ikl pareggio al 26’ con il solito Lucarelli. Il risultato non cambia fino alla fine, nonostante l’arrembaggio finale dell’Avola e il Vittoria attento a controllare la partita negli ultimi decisivi minuti.

Domenica prossima il Vittoria si reca a Modica, che in questa domenica ha risposato, saltando il turno di play off. Il Modica, secondo in classifica, aveva infatti più di dieci punti di vantaggio sulla sua avversaria, la Nebros e quindi accede di diritto al turno successivo.

Modica Vittoria si gioca domenica prossima, 11 maggio. Questa volta il vantaggio del campo e della migliore posizione in classifica sarà dalla parte del Modica. Una sfida finale per due squadre iblee che hanno onorato il campionato di Eccellenza, con due ottime prestazioni. Una delle due ripartirà l’anno prossimo dall’Eccellenza, l’altra continuerà a sperare in un futuro più roseo. La vincitrice affronterà la squadra della Basilicata, in un doppio turno che si disputerà il 25 maggio e il primo giugno. Solo dopo questa gara si accederà alla gara finale, quella che potrà assegnare la promozione in serie D: la vincente dello scontro tra Basilicata e Sicilia girone B affronterà la vincente dello scontro tra girone A della Campania e la Calabria. Solo una sarà promossa in serie D.

Vittoria e Modica possono continuare a sperare. Prossima tappa: a Modica, l’11 maggio, alle ore 16.

Francesca Cabibbo



