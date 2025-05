Play off Eccellenza. Il Vittoria affronta l’Avola

*di Francesca Cabibbo – *Domenica 4 maggio è in programma il primo play off del campionato di Eccellenza girone B siciliano. Il Vittoria affronta il Città di Avola con il vantaggio di due risultati su tre e con il vantaggio del fattore campo.

Alle 16le due squadre, entrambe ottime protagoniste del campionato appena concluso, si affronteranno per uno scontro diretto che si giocherà tutto nell’arco di 90 minuti. In caso di parità si potrebbe andare ai supplementari. Se anche dopo i supplementari dovesse persistere il pari, il Vittoria passerebbe il turno in virtù della migliore posizione in classifica. Analogo vantaggio sarà quello del fattore campo che però tra Avola e Vittoria ha funzionato finora molto poco poiché entrambe sono riuscite a violare il terreno di gioco avversario.

Per il Vittoria la soddisfazione di un campionato condotto molto bene, con un crescendo eccezionale nelle ultime dieci gare disputate sotto la guida del nuovo allenatore Nicolò Terranova.

Pora si giocano i play off, con un sogno nel cassetto che però appare proibitivo. Il primo ostacolo si chiama Avola e la vincente affronterà la domenica successiva il Modica, che invece salta il primo turno in virtù del distacco di più di dieci punti con il suo avversario, quinto in classifica, la Nebros. Il Modica aspetta di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Domenica prossima, a Modica, con il vantaggio del fattore campo, incontrerà la vincente dello scontro tra Avola e Vittoria.

L’allenatore Nicolò Terranova ha l’intera rosa disponibile. Sceglierà i giocatori più in forma e più adatti a un avversario ostico come l’Avola.

Si gioca a partire dalle 16 allo stadio comunale Gianni Cosimo di Vittoria.



