Mirko Vucinic a Modica

L’evento di domenica 8 dicembre a Modica promette di essere un’occasione speciale per i tifosi juventini e non solo. Mirko Vucinic, indimenticato numero 9 della Juventus di Antonio Conte, sarà l’ospite d’onore dello JOFC Gianluca Pessotto di Modica, presieduto da Giorgio Arena. Durante l’evento, Vucinic ripercorrerà alcuni momenti salienti della sua carriera in bianconero, inclusi: il gol contro il Cagliari a Trieste, che consegnò alla Juve lo scudetto dell’imbattibilità. L’anno storico dei 102 punti, record tuttora imbattuto. La curiosa vicenda del suo mancato trasferimento all’Inter. L’affetto che continua a ricevere dai tifosi juventini.

Programma della giornata

Pomeriggio: Vucinic arriverà a Modica e potrebbe visitare la Festa del Cioccolato, un evento che celebra il celebre ChocoModica.

Ore 19.30: nell’atrio comunale, sarà ricevuto dall’assessore al Turismo, Tino Antoci, che gli consegnerà un ricordo della città e una barretta speciale di ChocoModica 2024.

Cena e auguri natalizi: al Principe d’Aragona, Vucinic sarà ospite speciale di una cena che rappresenta anche un momento di scambio di auguri natalizi tra soci, tifosi e simpatizzanti juventini.

Beneficenza

L’evento ha anche uno scopo solidale: due maglie indossate da Vucinic ai tempi della Juventus saranno messe all’asta. Il ricavato sarà devoluto a favore delle associazioni che assistono le famiglie bisognose della città, portando un messaggio di solidarietà in vista delle festività natalizie.

