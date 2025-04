Eccellenza, stop inatteso per il Modica. Il Vittoria a segno sette volte

Il Milazzo viaggia a sirene spiegate verso il successo nel campionato di Eccellenza. A meno di sorprese

dell’ultima ora, i mamertini si avviano a vincere il campionato di Eccellenza.

Alle spalle del Milazzo Modica e Vittoria si contenderanno il secondo posto e affidano le loro residue

speranze di promozione alla lotteria dei play off, insieme a Nebros e Avola e alle altre squadre siciliane,

prima di accedere agli ulteriori spareggi con la vincente delle altre regioni meridionali.

Il Modica oggi ha perso forse l’ultimo treno per cercare di conquistare la promozione. I tigrotti allenati da pasquale Ferrara non sono oltre lo zero a zero contro la Polisportiva Gioiosa. I rossoblu non sono riusciti ad approfittare del turno casalingo per assicurarsi la vittoria. Di fronte hanno avuto una Polisportiva Gioiosa che si è difesa con ordine, ha neutralizzato le fonti di gioco del Modica e ha centrato un risultato che le regala ulteriore tranquillità in una posizione di centro classifica.

Ma per il Modica il risultato a occhiali significa allontanarsi dalla vetta e lasciare il Milazzo da solo in testa

alla classifica.

Non perde un colpo invece il Vittoria di Nicolò Terranova, protagonista di un finale di stagione eccellente

che ha consentito di risalire la china e di piazzarsi ora al terzo posto, subito dopo Milazzo e Modica. Se si

dovesse guardare solo agli ultimi due mesi di campionato il Vittoria avrebbe un certo primato. Ha vino

sempre con un solo pari esterno proprio sul terreno del Milazzo. Se fosse riuscito a centrare quel colpaccio, oggi il Vittoria sarebbe in testa alla classifica.

Oggi il Vittoria ha vinto in scioltezza contro il fanalino di coda Misterbianco, già retrocessione e con una

squadra in smobilitazione. I biancorossi sono andati a segno sette volte con tre gol nel primo tempo e

quattro nel secondo tempo. Doppietta personale di Esposito e Dos Santos e gol realizzati anche da Djalo,

Diogo e Iezzi. Il Vittoria di oggi è una grande squadra e può solo recriminare per le occasioni perse strada

facendo. A risultato già acquisito l’allenatore ha mandato in campo due giovanissimi classe 2008, due

ragazzi di appena 17 anni, Guastella e Calabrese. Per i due ragazzi, esordio assoluto con la maglia del

Vittoria.

E Il Vittoria chiuderà il campionato con un altro primato. È la squadra che ha segnato di più. I giocatori in

maglia biancorossa sono andati a segno ben 64 volte. IL Modica ha realizzato 51 gol e il Milazzo, che si avvia

probabilmente a vincere il campionato ha segnato solo 40 gol, ma ha una difesa meno battuta. E questa è

stata la sua arma vincente.

Manca solo 90 minuti alla conclusione del campionato. Il Milazzo ha 63 punti, il Modica 61, il Vittoria 60.

Nell’ultima giornata il Milazzo sarà in trasferta sul campo della Jonica, il Modica sarà sul campo del

Rosmarino e il Vittoria chiuderà in casa, davanti ai propri tifosi, contro l’Imesi Atletico Catania.

In coda ormai certo lo spareggio dovrebbe coinvolgere Leonfortese, Mazzarrone, Aci sant’Antonio e Real

Siracusa Belvedere. Ma il verdetto arriverà solo nell’ultima di campionato. Tutto può ancora accadere.

© Riproduzione riservata