Pari esterno del Vittoria contro la Leonzio. Biancorossi al secondo posto in classifica

Finisce 1 – 1 tra Leonzio e Vittoria. Allo stadio Angelino Nobile di Lentini il Vittoria del nuovo allenatore Renato Mancini ha pareggiato e ha portato a casa un punto. Un punto anche per la Leonzio che si trova al quartultimo posto, in lotta per mantenere la categoria.

In vantaggio il Vittoria al 38’ del primo tempo con Iezzi; il pareggio matura nel secondo tempo con il bel gol realizzato da Diouf per la Leonzio. Per tutta la ripresa le due squadre hanno provato ad ottenere il successo, ma il risultato non cambia più.

Sugli spalti solo tifosi della Leonzio. Trasferta vietata per i tifosi del Vittoria

Sugli spalti solo i tifosi della Leonzio e bandiere bianconere perché i gruppi degli ultras biancorossi sono dovuti rimanere a casa. Trasferta vietata dal giudice sportivo – a causa degli scontri di domenica scorsa nella gara casalinga contro il Milazzo – e la decisione riguarderà ben quattro trasferte consecutive

Mentre la capolista Milazzo torna alla vittoria e consolida il primo posto nel girone, il Vittoria resta al secondo posto dove lo ha raggiunto l’Avola, che a sua volta ha battuto il Modica, scivolato ora al quarto posto. Proprio l’Avola sarà il prossimo avversario del V9ittoria nella semifinale di Coppa Italia. La gara di andata si giova a Vittoria, il ritorno si disputerà ad Avola, dove – come accade in campionato – i tifosi non potranno seguire la loro squadra.

