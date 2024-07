Una saracinesca argentina per il Modica Calcio: arriva il portiere Emmanuel Pontet

Il Modica Calcio ha rafforzato la propria rosa con un’importante acquisizione, coprendo uno dei ruoli chiave del campo. Dalla Jonica arriva il portiere Emmanuel Pontet, nato nel 1991 e di nazionalità argentina. Pontet ha una carriera variegata con esperienze in diversi campionati internazionali.

La sua carriera calcistica è iniziata in Italia con la maglia del Misano, poi ha proseguito nella primavera del Cesena. Successivamente è tornato in Argentina per giocare in diverse squadre dilettantistiche. Pontet ha poi avuto un’esperienza in Svezia prima di ritornare in Italia, dove ha indossato nuovamente la maglia del Misano e ha giocato per il Fasano. L’ultima stagione l’ha trascorsa alla Jonica.

“Sono molto felice di essere arrivato a Modica – dichiara Pontet – Ho scelto questa piazza perché per me è una sfida sportiva importante. Ho avuto una grande impressione quando abbiamo giocato contro i rossoblu nella passata stagione, sia per la tifoseria, sia per la squadra e la società. Ho anche studiato la storia di questa maglia e ne sono rimasto impressionato. Oggi voglio ripagare la fiducia e regalare gioie a tutta la città e speriamo di riuscirci.”

Con questa acquisizione, il Modica Calcio punta a migliorare ulteriormente la propria squadra, contando sull’esperienza e la determinazione di Pontet per raggiungere nuovi traguardi.

© Riproduzione riservata