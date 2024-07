Calcio a Sei: a Donnalucata la 24 ore no-stop

Domani, sabato 27 luglio, nei campi di Riviera di Ponente a Donnalucata, si terrà una manifestazione sportiva davvero singolare e avvincente. A partire dalle ore 20:00, si darà inizio a un torneo di calcio a sei con la formula della 24 ore no-stop. L’evento è promosso dall’Asd Sport Eventi di Emiliano Migliorisi e gode del sostegno del comitato provinciale Csen Ragusa.

Le squadre partecipanti si sfideranno nella struttura situata lungo la riviera della borgata marinara di Scicli, in una competizione che durerà ininterrottamente fino a che non emergerà una sola squadra vincitrice. Il premio per i vincitori sarà un giro pizza in un locale di Sampieri, offrendo un gustoso riconoscimento per i loro sforzi.

L’obiettivo principale dell’evento è promuovere lo sport e il divertimento tra i partecipanti e gli spettatori, creando un’atmosfera di competizione amichevole e socializzazione. Il torneo rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il territorio di Donnalucata e Scicli, offrendo una vetrina per l’attività sportiva locale.

