Etna: violentissima eruzione in corso. Aeroporto chiuso fino a lunedì mattina

Un violentissimo parossismo dell’Etna è in corso in queste ore, con una fitta pioggia di cenere che sta annerendo il suolo in tutta l’area etnea, compresa la città di Catania. Pietre e lapilli enormi stanno cadendo in alcune zone vicine al vulcano, come il Rifugio Sapienza, Bronte, Adrano, Biancavilla e Belpasso. La caduta di cenere si estende anche a Paternò, Misterbianco e persino a Catania città.

L’eruzione dell’Etna è iniziata questa mattina e si sta intensificando, causando forti boati dovuti all’attività eruttiva. Il cielo sull’area etnea sembra da apocalisse, con una forte ondata di maltempo che ha scaricato oltre 500mm di pioggia sul versante orientale del vulcano negli ultimi due giorni. Inoltre, nell’atmosfera c’è tanta sabbia del Sahara portata dal ciclone Afro-Mediterraneo “Nino” che sta flagellando la Sicilia.

La caduta di cenere sta provocando la formazione di una pericolosa e scivolosa patina di fango vulcanico, che mette a rischio la circolazione automobilistica e rischia di provocare incidenti. La situazione è resa ancora più pericolosa dalla pioggia mista alla cenere, che sta creando una sostanza vischiosa e scivolosa. Il pennacchio di cenere e materiale vulcanico è ben visibile anche dai satelliti, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

A causa dell’eruzione, è stato chiuso l’Aeroporto di Catania, che ha dovuto sospendere i voli per garantire la sicurezza dei passeggeri. La Protezione Civile ha messo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nei comuni più vicini al vulcano. I residenti sono stati invitati a non uscire di casa, a proteggere le vie respiratorie e a non bere acqua non potabile.

L’eruzione dell’Etna non rappresenta una novità per la Sicilia, ma ogni volta suscita grande preoccupazione e apprensione tra la popolazione locale. Il vulcano è uno dei più attivi al mondo e ha eruttato molte volte nel corso della sua storia, causando non pochi danni e disagi. Tuttavia, l’eruzione in corso sembra essere particolarmente violentae potrebbe causare danni significativi all’agricoltura e all’ambiente circostante. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti, che stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e minimizzare gli effetti dell’eruzione sulla popolazione e sull’ambiente.

Aeroporto di Catania: operazioni sospese fino a domattina

Catania, 21 maggio 2023 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa delle conseguenze dell’attività eruttiva dell’Etna sulle condizioni della pista, le operazioni di volo restano sospese fino a domattina alle ore 9 o comunque fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Qualsiasi aggiornamento sarà comunicato tempestivamente.

I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e di recarsi in aeroporto solo in caso di accertata schedulazione. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto. foto di repertorio