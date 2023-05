Ennesima rissa a Comiso. Stavolta, durante i festeggiamenti di Maria Rita Schembari

Pochi minuti prima della mezzanotte, nella piazza ancora piena di numerosi candidati e da tanti cittadini, è scoppiata una lite tra due persone, entrambi di origine maghrebina. L’episodio si è verificato nei pressi della rivendita di bibite H24 presente in piazza e della sede del comitato della sindaco eletta Maria Rita Schembari.

LA RISSA



I presenti nella piazza sono intervenuti per sedare gli animi e per separare i contendenti, in una lite violenta che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.

Uno dei due, un marocchino che abita nella zona e che già in passato è stato più volte segnalato per episodi di violenza che si verificano ripetutamente nel centro storico, è stato tratto in salvo da alcuni giovani presenti e, tra questi, anche alcuni dei consiglieri eletti. Nella concitazione del momento costui è anche riuscito a sottrarre il cellulare di uno di coloro che lo avevano tratto in salvo. Il cellulare è stato recuperato poco dopo. Il giovane marocchino lo aveva ancora con se mentre si allontanava dalla piazza.

La Polizia è intervenuta poco dopo, allertata dalla stessa sindaco Schembari e da altri presenti. In piazza c’era uno solo dei contendenti.



Un’ora più tardi, il giovane marocchino è tornato nella piazza e ha cominciato ad aggirarsi con atteggiamento aggressivo. Sembrava alla ricerca del suo avversario ma, non avendolo visto, si è allontanato quasi subito.

L’episodio rappresenta il corollario di una lunga catena di episodi di violenza che si verificano nel centro storico, spesso denunciati alle forze dell’ordine.

Da tempo, si registra la presenta di un minuscolo gruppo di facinorosi, insieme ad alcuni giovani forse non ancora maggiorenni, che spesso litigano e seminano il panico, non di rado ubriachi. In alcuni casi sono entrati nei locali di ristorazione e nelle pizzerie della piazza.