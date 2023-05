Educazione ambientale nelle scuole di Vittoria. Un protocollo d’intesa

Istituzione e scuola insieme per un percorso di sensibilizzazione volto a coinvolgere gli alunni e gli studenti di Vittoria nelle problematiche ambientali. “Per una buona pratica della raccolta differenziata nelle scuole” è il progetto al quale stanno lavorando il Comune ipparino e le scuole di ogni ordine e grado della città. L’Amministrazione Aiello ha approvato un protocollo d’intesa che regola e formalizza gli impegni reciproci tra il comune di Vittoria e gli istituti scolastici. Un protocollo fra Comune e scuole senza alcun impegno spesa a carico dell’ente.

L’educazione ambientale ed il sistema differenziato dei rifiuti partono da una corretta conoscenza delle giovani generazioni.

Una corretta conoscenza che inizia da percorsi didattici per i ragazzi delle scuole vittoriesi. Le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale sono ritenute strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali di gestione dei rifiuti: si è partiti da questo assunto per portare avanti questo progetto volto ad ampliare la platea dei cittadini alla cultura della pulizia e della riduzione della produzione dei rifiuti. Con il provvedimento amministrativo approvato dall’Amministrazione s’è voluto coinvolgere le istituzioni scolastiche locali al fine “di avviare un programma di sensibilizzazione degli alunni sui temi delle buone pratiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani”. Il progetto è stato inserito nel piano triennale dell’offerta formativa e nel mansionario del personale scolastico aderente mediante la predisposizioni degli atti necessari da parte del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto.