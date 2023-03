Ecco il video clamoroso dell’ex suor Cristina. VIDEO

Cristina Scuccia è una cantante italiana che ha guadagnato la notorietà vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy nel 2014. La sua performance durante l’audizione con la cover di “No One” di Alicia Keys ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori e ha fatto diventare il suo video virale su YouTube.

Dopo la sua vittoria, Cristina Scuccia ha continuato a perseguire la sua passione per la musica, pubblicando il suo primo album “Sister Cristina” nel 2014 e partecipando a diversi musical e concerti in tutto il mondo. Nel corso degli anni, ha dimostrato di avere un talento eccezionale e una voce potente, riuscendo a trasmettere emozioni profonde attraverso le sue esibizioni.

Ora, Cristina Scuccia è tornata con un nuovo singolo intitolato “La felicità è una direzione”, che è stato pubblicato da Mu’s Anatomy e distribuito da Ada Music. Il brano è prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli ed è caratterizzato da un ritmo allegramente contagioso che invita l’ascoltatore a prendere in mano la propria vita e cercare la felicità ovunque essa si trovi.

Il videoclip del singolo, diretto da Francesco Spizzirri, mette in evidenza le abilità di Cristina come ballerina, che si esibisce insieme a Francesco Spizzirri e Luca Chimenti in una serie di coreografie coinvolgenti. Il risultato finale è un video che trasmette una forte sensazione di energia positiva e di felicità,