Orgoglio vittoriese e italiano: Francesco Cafiso è cavaliere della Repubblica

Francesco Cafiso è cavaleriere della Repubblica. Il jazzista vittoriese famoso in tutto il mondo sarà insignito della prestigiosa onoreficenza. E la comunicazione è arrivata direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una notizia che riempie d’orgoglio non solo Cafiso, ma l’intera comunità di Vittoria.

Dalle colonne de “La Sicilia”, Cafiso ha dichiarato che per lui è stata una “sorpresa” e di sentirsi “veramente onorato”. D’altra parte, Cafiso suona in giro per il mondo da decenni, sin da quando era un ragazzino. E’ il vero orgoglio italiano che ha portato la musica in giro per tutti gli angoli del pianeta. Da un paio d’anni si è trasferito in America per iniziare un percorso altamente formativo e professionale alla Juilliard, una delle principali scuole di arti, musica e spettacolo del mondo che si trova a New York.

FRANCESCO CAFISO, TOUR IN TUTTO IL MONDO



Il suo percorso, della durata di due anni, si avvia alla conclusione ma non certo i suoi impegni. Sono previsti infatti alcuni concerti in Florida e in Svizzera, sempre con il gruppo “artist diploma” della Juilliard e poi un tour nelle maggiori città dell’Asia e dell’Australia. Poi, ripartirà alla volta del Canada, Spagna e tutta Europa. Di certo, Francesco Cafiso non ha il tempo di annoiarsi!