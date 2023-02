Cristina Scuccia: l’ex suora sarà concorrente de “L’Isola dei famosi”. L’indiscrezione

Manca ancora l’ufficialità ma la sua partecipazione è data per certa: Cristina Scuccia, ex suora di origini comisane, parteciperà al reality “L’Isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi e che dovrebbe andare in onda intorno al mese di aprile.

Cristina Scuccia divenne famosa per aver partecipato al reality “The Voice“, che vinse nel 2014 grazie ad un talento non comune nel canto. Oggi, a 34 anni, dopo aver trascorso un periodo lontano dalle scene, ha rinunciato al velo e ha raccontato la sua nuova vita a “Verissimo“, durante una ormai celeberrima intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Cristina Scuccia, dopo aver rinunciato ai voti, trascorse un periodo di tempo in Spagna, dove ha lavorato come cameriera. Ha sempre dichiarato di volersi dedicare interamente alla carriera musicale.