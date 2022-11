Cristina Scuccia torna in tv: su Canale 5 il 27 novembre

Cristina Scuccia torna in tv. Di lei si parla da giorni e adesso l’ex suora tornerà in tv domenica 27 novembre sempre su Canale 5. Cristina Scuccia era stata ospite del salotto di Silvia Toffanin domenica scorsa per raccontare la sua vita dopo aver deciso di abbandonare il convento.



Suor Cristina è tornata a essere Cristina Scuccia e dopo 15 anni di convento. L’ex suora vincitrice di The Voice 2014, ora fa la cameriera in Spagna, ma è tornata in Italia per accendere le luci su di se. E i riflettori non si spengeranno a breve.

