La Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa tra i cento enti del Terzo settore Cavalieri del Bene

Il Premio Maxima Laude, assegnato nella sua undicesima edizione alla Fondazione San Giovanni Battista, rappresenta un importante tributo alle realtà che operano nel Terzo Settore con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è stata inserita tra i cento enti “Cavalieri del Bene”, un progetto promosso dalla casa editrice Rde, che valorizza l’impegno quotidiano di associazioni e privati per il bene comune.

La Fondazione

Fondata nel 1976 per iniziativa della Diocesi di Ragusa, la Fondazione si distingue da quasi cinquant’anni come un pilastro per il sostegno alle fasce più vulnerabili del territorio ragusano. Tra le sue attività principali si annoverano la gestione di cinque centri SAI (Sistema Accoglienza Integrata) e due CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), che offrono supporto a rifugiati e richiedenti asilo, facendo della Fondazione un punto di riferimento nell’ambito dei servizi per i migranti.

Negli ultimi anni, la Fondazione ha ampliato il suo raggio d’azione, dedicandosi a numerose iniziative per contrastare povertà, promuovere l’inclusione sociale, combattere la dispersione scolastica e valorizzare il patrimonio locale. Progetti educativi innovativi e programmi di formazione per giovani hanno ricevuto il riconoscimento di autorità nazionali, sottolineando il valore del lavoro svolto.

Durante la cerimonia di premiazione, il presidente Renato Meli ha espresso la missione della Fondazione con queste parole: «Facciamo bene il bene, e così, ognuno per la propria competenza e passione, costruiamo un’Italia migliore.» Ha inoltre evidenziato come il premio rappresenti non solo un onore ma un incoraggiamento a proseguire sulla strada della solidarietà e della costruzione di una comunità inclusiva.

© Riproduzione riservata