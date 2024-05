Minaccia e maltratta i genitori: arrestato 39enne comisano

Maltrattava e minacciava i genitori e per questo è stato arrestato. La polizia ha colto in flagranza di reato un 39enne comisano accusato dei reati di maltrattamenti in ambito familiare, minacce, estorsione nonchè resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

LA SEGNALAZIONE

La polizia è intervenuta in un’abitazione del centro di Comiso in seguito ad una segnalazione. L’uomo, anche in presenza degli agenti, è stato trovato mentre minacciava i genitori, facendo anche richieste estorsive. Inoltre, l’uomo è stato accusato anche del reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale che sono riusciti a contenerlo con non poche difficoltà. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata