Fabio Prelati nuovo assessore al Comune di Vittoria. Ecco le deleghe assegnate

Fabio Prelati nuovo Assessore Comunale a Vittoria. Questa decisione è stata presa dal Sindaco Francesco Aiello, a seguito delle dimissioni dell’assessore Salvatore Avola. Tale nomina porta con sé una serie di sfide e responsabilità cruciali per il futuro della città.

Fabio Prelati, conosciuto per la sua esperienza e competenza anche nel settore sportivo, è stato investito di diverse deleghe di grande rilievo. Tra queste, spiccano il settore dello Sport, del Turismo, delle problematiche giovanili e della Movida. Queste aree sono fondamentali per la vitalità e lo sviluppo di una comunità, e il nuovo Assessore avrà il compito di promuovere iniziative volte a valorizzarle e a garantire opportunità di crescita e svago per i cittadini di tutte le età.

Inoltre, Prelati sarà responsabile della sovrintendenza delle aree ludiche, ricreative e sportive del territorio comunale, comprese quelle all’interno della Villa Comunale e del Parco Serra San Bartolo. Questa delega implica un’impegnativa opera di gestione e manutenzione degli spazi pubblici, nonché la promozione di attività che favoriscano la fruizione e il benessere dei residenti.

Una delle sfide più urgenti che Prelati dovrà affrontare riguarda il P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e i progetti educativi sulla sicurezza stradale. La mobilità urbana è un tema cruciale per molte città, e Vittoria non fa eccezione. È necessario promuovere soluzioni sostenibili e sicure per il trasporto pubblico e privato, nonché educare i cittadini sulla corretta circolazione stradale, al fine di ridurre gli incidenti e migliorare la vivibilità del centro urbano.

Infine, Prelati sarà il punto di riferimento per le iniziative legate alla Mobilità Urbana. Questo include lo sviluppo di progetti mirati a migliorare il flusso del traffico, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la promozione di modalità di trasporto alternative, come il ciclismo e la mobilità elettrica.

